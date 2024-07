‘Proyecto 2025′: Agenda ultraconservadora y sus ambiciones de ‘revolución’ en Estados Unidos

Milwaukee. A principios de semana, el Partido Republicano presentó su programa político para un eventual próximo gobierno, aunque es otra hoja de ruta, más radical y respaldada por los allegados a Donald Trump, la que está generando debate.

Denominado “Proyecto 2025″, este extenso plan de 887 páginas fue elaborado por la Heritage Foundation, un influyente centro de pensamiento conservador en Washington.

En particular, propone reformar el estatus del funcionario federal, hasta ahora protegido de los cambios políticos, lo que podría permitir a Trump, en caso de regresar a la Casa Blanca en 2025, colocar a ultraconservadores leales en posiciones estratégicas.

El documento también plantea reestructurar agencias federales para centralizar el poder ejecutivo en la Casa Blanca, facilitando así la implementación de una política muy conservadora en temas que abarcan desde la inmigración hasta el aborto.

Los críticos del ex presidente republicano lo censuran, argumentando que el texto refleja ideas autoritarias y de extrema derecha.

Entre las propuestas más controvertidas se incluyen la creación de una “vigilancia del aborto” a nivel estatal, la prohibición de la píldora abortiva utilizada en la mayoría de los casos de interrupción voluntaria del embarazo y restricciones en el uso de la píldora del día después.

Además, se critican las medidas dirigidas a eliminar todos los programas de energía limpia o a promover una explotación más agresiva de los combustibles fósiles.

El candidato presidencial republicano y ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, junto con el candidato republicano a la vicepresidencia, el senador estadounidense J.D. Vance (der), aplauden a los oradores durante el segundo día de la Convención Nacional Republicana en el Foro Fiserv el 16 de julio de 2024 en Milwaukee, Wisconsin.

Argumento de campaña para Joe Biden

“Estamos en la senda de una segunda revolución estadounidense, que ocurrirá sin derramamiento de sangre si la izquierda no se opone”, declaró Kevin Roberts, presidente de la Heritage Foundation, a principios de julio en relación con una reciente decisión de la Corte Suprema que otorga una amplia inmunidad al expresidente.

Sus declaraciones fueron duramente rechazadas por algunos políticos.

Ante la controversia que rodea al “Proyecto 2025″, Donald Trump toma distancia del texto.

“No lo he visto, no tengo idea de quién está detrás”, aseguró el candidato en su red Truth Social, afirmando que el programa respaldado por el Partido Republicano no tiene “nada que ver” con el de la Heritage.

Sin embargo, en 2022, durante una cena organizada por la Heritage Foundation, el magnate mencionó que el trabajo realizado por esta organización sentaría las bases “para lo que hará nuestro movimiento” durante un segundo mandato.

Aunque la hoja de ruta adoptada en la convención republicana en Milwaukee muestra posiciones mucho más moderadas, especialmente en cuanto al aborto, el “Proyecto 2025″ retoma múltiples ideas expuestas por Donald Trump.

Estas incluyen el desmantelamiento del Departamento de Educación, la reforma del gobierno federal que acusa de ser instrumentalizado contra los conservadores, así como la propuesta de llevar a cabo arrestos y deportaciones masivas de migrantes en situación irregular.

Joe Biden, su rival demócrata, no tardó en hacer de este plan un elemento central de su campaña al acusar a Trump de tratar de ocultar sus lazos con el texto, al que considera suficiente para “aterrorizar” a todos los electores.

Los demócratas señalan a varios miembros cercanos al magnate republicano por su relación o participación en la elaboración del “Proyecto 2025″, incluyendo a Stephen Miller, exprincipal consejero de Trump, así como a Ben Carson y Christopher Miller, exmiembros de su gabinete.

En Milwaukee, donde se celebra la convención republicana, el Partido Demócrata instaló una decena de afiches denunciando “el terrorífico programa del Proyecto 2025″ de Trump y su compañero de fórmula J.D. Vance.

“Los comentarios demócratas son desinformación”, criticaron los voceros de la Heritage Foundation el lunes en Milwaukee.