* Después de decirle a la diputada de izquierda María do Rosario: “No te violaría, porque no lo mereces”, Bolsonaro explicó en diciembre del 2014 esas declaraciones al diario Zero Hora: “Ella no merece ser violada porque es muy fea, no es de mi tipo, nunca la violaría. No soy violador, pero si lo fuese, no la violaría porque no lo merece”.