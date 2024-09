Donald Trump acusa a migrantes de robar empleos y comer mascotas

Washington. “Pasemos página a esta misma retórica cansina de siempre”, dijo este martes Kamala Harris cuando Donald Trump acusó a los migrantes de “robar” empleos, comer “mascotas” y ser delincuentes, durante un debate al rojo vivo por las elecciones estadounidenses.

La vicepresidenta y candidata demócrata de 59 años sabía que el expresidente y rival republicano abordaría el tema de la migración, por lo que llegó preparada para la embestida.

“Él va a hablar mucho sobre inmigración esta noche, aunque no sea el tema principal”, advirtió ante millones de espectadores que seguían el debate transmitido por la cadena ABC.

El presentador preguntó a Trump cómo cumpliría su promesa de deportar a millones de migrantes.

Trump evitó responder directamente, afirmando que el gobierno del presidente demócrata Joe Biden permitió la entrada de “millones de criminales, terroristas, delincuentes y narcotraficantes”.

“Ahora están en Estados Unidos y sus países, como Venezuela, les dicen: no vuelvas nunca, o te vamos a matar”, añadió.

Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, el número de migrantes con antecedentes penales interceptados al intentar cruzar la frontera aumentó en los últimos tres años: más de 10.700 en 2021, 12.000 en 2022, más de 15.000 en 2023 y más de 14.600 desde octubre. Sin embargo, esta cifra representa alrededor del 1% de los más de ocho millones de migrantes interceptados durante cruces irregulares desde que Biden asumió en enero de 2021.

La migración no es una prioridad para los votantes, ni siquiera para los latinos, según las encuestas. Su mayor preocupación es la economía, por lo que Trump vinculó ambos temas.

El candidato presidencial republicano, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, debate por primera vez con la candidata presidencial demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, durante la campaña electoral en Filadelfia, Pensilvania. (Foto: AFP) (WIN MCNAMEE/Getty Images via AFP)

Kamala Harris pide pasar página

“Tenemos millones de personas que llegan a nuestro país desde prisiones, cárceles, instituciones mentales y manicomios, y están tomando empleos que antes ocupaban afroestadounidenses, hispanos y miembros de sindicatos”, continuó el republicano.

Trump también repitió un rumor, ya desmentido por las autoridades, sobre migrantes haitianos en una ciudad de Ohio (noreste).

“En Springfield, la gente (migrantes) que entró come los perros, come los gatos, come las mascotas”, afirmó. El presentador lo corrigió de inmediato.

Harris respondió pidiendo “pasar página”.

“Es importante que avancemos, que dejemos atrás esta retórica cansina de siempre y abordemos las necesidades del pueblo estadounidense”, dijo.

El presentador le preguntó por qué el gobierno había tardado tanto en tomar medidas drásticas para frenar la llegada de migrantes, en referencia a la orden de junio que cerró la frontera con México a migrantes que solicitan asilo cuando se superen los 2.500 cruces irregulares en un promedio de siete días.

Harris evitó una respuesta directa, pero afirmó que, como exfiscal, es la única en la sala que “enjuició a organizaciones criminales transnacionales por tráfico de armas, drogas y personas”.

Además, culpó a Trump por el fracaso de un acuerdo migratorio bipartidista que habría incluido medidas de seguridad estrictas.

Cruce de acusaciones entre Harris y Trump en un debate encendido

Donald Trump arremetió contra decisiones de Kamala Harris

Ese proyecto de ley “habría puesto 1.500 agentes más en la frontera y ayudado a combatir el tráfico de fentanilo”, explicó.

Trump respondió con dureza. “Han tenido tres años y medio para arreglar la frontera, crear empleos y resolver todo lo que estamos debatiendo. ¿Por qué no lo hicieron?”, cuestionó.

Harris también atacó la lealtad de los simpatizantes de Trump, a pesar de sus problemas judiciales.

Les instó a asistir a sus mítines para ver cómo habla de “personajes ficticios”. Según ella, la gente “abandona sus eventos por agotamiento y aburrimiento”.

Molesto, Trump no dejó pasar la crítica. “La gente no va a sus mítines. No hay razón para ir. Y a quienes van (...) les paga para que estén allí”, replicó.