Argentina niega conocimiento de fugitivos brasileños en su territorio

Buenos Aires. El gobierno argentino negó este sábado tener conocimiento de la presencia de fugitivos relacionados con el ataque a los poderes públicos de Brasil en 2023, pese a reportes de medios brasileños que afirman que la policía federal de ese país tiene conocimiento de unos 60 prófugos en Argentina.

“Nosotros todavía no tenemos ninguna información de ese tipo, no tenemos alertas rojas sobre esas personas. Al Ministerio de Seguridad no ha llegado ningún tipo de requerimiento, tampoco de Interpol, ni de personas, ni de nombres, ni de listas”, dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en declaraciones a Radio Mitre.

La Policía Federal de Brasil anunció este jueves la captura de unos 50 “fugitivos” ligados a la invasión de las sedes de los tres poderes en enero de 2023 por seguidores del expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro, en el marco de una operación especial que busca localizar y detener a más de dos centenares de personas.

Medios brasileños informaron que unos 60 fugitivos estarían en Argentina y que algunos de ellos solicitaron “asilo político” al presidente Javier Milei, aliado político de Bolsonaro. Bullrich no comentó sobre el supuesto pedido de asilo.

El 8 de enero de 2023, miles de militantes bolsonaristas invadieron el palacio presidencial, las sedes del Congreso y la Corte Suprema, reclamando la intervención de las Fuerzas Armadas para deponer al presidente Luiz Inácio Lula da Silva y denunciando un supuesto fraude en las elecciones.

Bolsonaro, quien perdió por un estrecho margen frente a Lula en los comicios presidenciales de octubre de 2022, compareció el año pasado ante la Policía Federal por sospechas de instigar la asonada en Brasilia.