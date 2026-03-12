Policía despliega operativo por tiroteo en sinagoga de Estados Unidos

Las fuerzas del orden responden a los informes de un tirador activo en una sinagoga en el estado de Michigan, en el norte de EE. UU.

Washington, Estados Unidos. Agentes policiales realizan este jueves un amplio operativo tras recibir informes sobre un tiroteo en una sinagoga en el estado de Michigan, en el norte de Estados Unidos, información medios locales y la policía.

La policía estatal de Michigan dijo en X que estaba “al tanto de un incidente de tiroteo activo en curso” en la localidad de West Bloomfield.

La institución no informó dónde se produjo el ataque, pero medios locales dijeron que se trataba de la sinagoga Temple Israel.

Noticia en desarrollo...