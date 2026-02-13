El Mundo

EEUU suspende a dos agentes federales por mentir sobre tiroteo en Mineápolis

Dos agentes federales fueron suspendidos y son investigados por presuntamente mentir sobre un tiroteo en Mineápolis el mes pasado.

Por AFP
En la imagen, oficiales de ICE en Mineápolis
El asedio a Minnesota causó tanta polémica que Trump tuvo que bajarle el tono y retirar a ICE de Mineápolis. (AFP/AFP)







