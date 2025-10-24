El Mundo

Policía desmantela red de falsificadores de Picasso y Rembrandt en Alemania y Suiza

Red de falsificadores de arte vendían cuadros de Picasso, Rembrandt y otros maestros por millones de euros, incluyendo copias presentadas como originales

Por AFP
Patrick Haggenmueller, jefe de la Unidad de Investigación de Arte de la Oficina de Policía Criminal del Estado de Baviera (BLKA), exhibe la pintura falsificada «Retrato de Marie-Thérèse Walter con guirnalda», ofrecida como obra de arte del artista español Pablo Picasso y confiscada por la policía este 24 de octubre. Fotografía:
Patrick Haggenmueller, jefe de la Unidad de Investigación de Arte de la Oficina de Policía Criminal del Estado de Baviera (BLKA), exhibe la pintura falsificada «Retrato de Marie-Thérèse Walter con guirnalda», ofrecida como obra de arte del artista español Pablo Picasso y confiscada por la policía este 24 de octubre. Fotografía: (MATTHIAS BALK/AFP)







