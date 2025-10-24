Policía desmantela red de falsificadores de Picasso y Rembrandt en Alemania y Suiza

Patrick Haggenmueller, jefe de la Unidad de Investigación de Arte de la Oficina de Policía Criminal del Estado de Baviera (BLKA), exhibe la pintura falsificada «Retrato de Marie-Thérèse Walter con guirnalda», ofrecida como obra de arte del artista español Pablo Picasso y confiscada por la policía este 24 de octubre. Fotografía:

Berlín, Alemania. Una operación conjunta de la policía bávara y las autoridades suizas desmanteló una banda dedicada a falsificar y vender obras de arte de maestros como Picasso, Rembrandt y Rubens, informó la policía el viernes.

El principal sospechoso, un alemán de 77 años, habría intentado comercializar, junto con diez cómplices, veinte cuadros posiblemente falsos de artistas como Picasso, Joan Miró, Amedeo Modigliani y Frida Kahlo. Los precios de las obras oscilaban entre 400.000 euros (unos $464.000) y 130 millones de euros ($150 millones).

Los registros se llevaron a cabo el 15 de octubre en varias ciudades del sur de Alemania, incluyendo Berlín y Potsdam, así como en cinco cantones suizos y Liechtenstein, precisó la policía bávara.

Las sospechas surgieron cuando el principal acusado intentó vender dos cuadros supuestamente originales de Picasso, entre ellos un retrato de Dora Maar, y también buscó compradores para una copia del famoso “Los síndicos de los pañeros” de Rembrandt, con un precio estimado de 150 millones de dólares.

La obra original de Rembrandt se encuentra en las colecciones del Rijksmuseum de Ámsterdam, mientras que la copia, “probablemente del siglo XX”, estaba en posesión de una mujer suiza de 84 años, quien también enfrenta investigación.

Según la policía, los sospechosos habrían intentado convencer a los compradores de que la copia era la obra original y que la del museo neerlandés era falsa.

La policía alemana emitió órdenes de arresto contra el principal sospechoso y otro hombre de 74 años, encargado de redactar peritajes fraudulentos para certificar la autenticidad de las obras, aunque ambos quedaron en libertad condicional mientras continúa la investigación.