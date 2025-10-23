Robo en el Louvre: nuevas imágenes muestran a los sospechosos huyendo del museo en un elevador de carga; vea el video

Ladrones tomaron ocho joyas del Louvre en 7 minutos. Entraron con un guindaste y escaparon en un elevador de carga. Investigación sigue activa.

Nuevas imágenes obtenidas por la policía francesa y divulgadas este miércoles muestran el momento en que dos sospechosos del robo al Museo del Louvre abandonan el lugar a bordo de un elevador de carga robado, utilizado para la fuga tras el asalto que conmocionó a Francia el pasado domingo 19.

En menos de siete minutos, un grupo de tres o cuatro personas ingresó en la Galería Apollo, donde se guardan los Diamantes de la Corona y otras joyas históricas, y robó ocho piezas de valor incalculable. La pérdida se estimó en €88 millones. Se trató de una acción planeada con precisión, ejecutada sin disparos ni confrontaciones.

El museo reabrió este miércoles 22, por primera vez desde el crimen, pero la Galería Apollo sigue cerrada al público. Según la Fiscalía de París, los peritajes están en curso y ya se identificaron cuatro personas presentes en el lugar, aunque aún existen dudas sobre la participación de otras en el esquema.

De acuerdo con las investigaciones, los asaltantes estacionaron un guindaste bajo uno de los balcones del museo. Dos de ellos subieron, abrieron una ventana con la ayuda de una sierra radial y lograron entrar en la sala. Con los rostros cubiertos, robaron nueve joyas, entre ellas una tiara de perlas de la emperatriz Eugenia y un conjunto de collar y aretes de zafiro de la reina María Amalia.

Durante la fuga, una de las piezas, una corona, fue abandonada, y el elevador de carga utilizado en la operación fue posteriormente identificado como equipo de la empresa alemana Böcker, que días después usó el episodio de forma irónica en una campaña publicitaria.

¿Cómo se ejecutaron las acciones?

1. El guindaste: la entrada improbable

Cerca de las 9:30 a. m., los criminales colocaron un guindaste acoplado a un camión en el costado del Louvre, frente al río Sena. Disfrazados de obreros, usaban chalecos amarillos para no llamar la atención. El equipo les permitió alcanzar el primer piso del edificio histórico.

2. La ventana: punto de invasión

Con el guindaste, dos de los ladrones accedieron a una ventana lateral de la Galería Apollo, donde se encuentran las joyas de la corona francesa. La entrada fue rápida y precisa, sin activar alarmas de inmediato.

3. Acceso interno por el elevador de carga

Dentro del museo, los invasores utilizaron un elevador de servicio para descender hasta el área de las vitrinas principales.

4. El robo: acción en siete minutos

Ya en la galería, rompieron las vitrinas con herramientas especializadas y recogieron ocho joyas del siglo XIX, como tiaras, collares y broches de la realeza francesa. La alarma se activó, pero no se detuvieron. No se realizaron disparos y la acción duró apenas siete minutos.

5. La fuga

Con las piezas robadas en mochilas, los cuatro ladrones salieron por las mismas ventanas por las que ingresaron y huyeron en dos motocicletas que los esperaban afuera.

