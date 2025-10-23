El Mundo

Robo en el Louvre: nuevas imágenes muestran a los sospechosos huyendo del museo en un elevador de carga; vea el video

Los delincuentes escaparon en motocicletas tras utilizar un guindaste y un elevador interno para entrar y salir del Louvre con ocho joyas robadas

Por O Globo / Brasil / GDA
Ladrones tomaron ocho joyas del Louvre en 7 minutos. Entraron con un guindaste y escaparon en un elevador de carga. Investigación sigue activa.
Ladrones tomaron ocho joyas del Louvre en 7 minutos. Entraron con un guindaste y escaparon en un elevador de carga. Investigación sigue activa. (Video de redes sociales/AFP)







