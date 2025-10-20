El Mundo

Robo en el Louvre: primeras imágenes revelan la acción de los asaltantes en el museo; vea el video

Las grabaciones muestran a los criminales disfrazados de empleados ingresando a la Galería Apolo a plena luz del día

Por O Globo / Brasil / GDA
Los asaltantes, disfrazados de empleados, ingresaron a plena luz del día por una ventana lateral del museo y huyeron en motocicleta
Los asaltantes, disfrazados de empleados, ingresaron a plena luz del día por una ventana lateral del museo y huyeron en motocicleta (Video de redes sociales/AFP)







