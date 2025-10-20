Robo en el Louvre: primeras imágenes revelan la acción de los asaltantes en el museo; vea el video

Los asaltantes, disfrazados de empleados, ingresaron a plena luz del día por una ventana lateral del museo y huyeron en motocicleta

Tras el audaz robo en el Museo del Louvre, en París, se revelaron imágenes de los criminales disfrazados de empleados que irrumpieron en la Galería Apolo durante el día. En solo siete minutos, sustrajeron ocho joyas históricas, incluyendo piezas de la colección de Napoleón III.

A pesar de que se activó la alarma, los ladrones actuaron con precisión y huyeron en motocicleta. El museo permanece cerrado para la investigación. El ministro del Interior lamentó fallos en la seguridad.

Las primeras imágenes del robo al Museo del Louvre en París salieron a la luz este lunes y muestran la precisión con la que actuaron los delincuentes. Disfrazados de empleados, ingresaron al museo a plena luz del día, forzaron una vitrina de la Galería Apolo y escaparon con ocho piezas de valor histórico incalculable.

Las imágenes muestran a los asaltantes disfrazados de empleados minutos antes de ingresar al Museo del Louvre para robar ocho joyas de valor histórico.

Dentro de la galería, rompieron vitrinas y recogieron las joyas antes de huir en motocicleta con la ayuda de cómplices. No se dispararon armas y no hubo heridos. El Louvre fue evacuado y sigue cerrado para la investigación.

Durante la huida, una de las joyas —la corona de la emperatriz Eugenia, esposa de Napoleón III— cayó cerca del museo y fue recuperada, aunque dañada. La ministra de Cultura, Rachida Dati, confirmó que la pieza se está examinando.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, admitió fallos en el sistema de seguridad y calificó el episodio como “un golpe duro a la imagen de Francia”. Un informe del Tribunal de Cuentas ya había advertido entre 2019 y 2024 sobre el retraso persistente en la modernización del equipo de vigilancia del museo.

LEA MÁS: Estas son las joyas históricas que los ladrones se llevaron del Louvre en solo siete minutos

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.