El Mundo

Picasso en París: retrato inédito de Dora Maar saldrá a subasta por 8 millones de euros

Descubren en París un retrato inédito de Dora Maar pintado por Picasso en 1943. “Busto de mujer con sombrero de flores” será subastado por 8 millones de euros.

EscucharEscuchar
Por AFP
Sale un nuevo retrato de Pablo Picasso: "Busto de Mujer con sombrero de flores" (Dora Maar).
Sale un nuevo retrato de Pablo Picasso: "Busto de Mujer con sombrero de flores" (Dora Maar). (STEPHANE DE SAKUTIN/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Pablo PicassoDora MaarParísSubasta
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.