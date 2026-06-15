El Mundo

Perú vive una de las elecciones más reñidas de América Latina desde 1990

El ganador será el noveno dirigente al frente del país en diez años.

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Por AFP
Apenas 40.000 votos separan a Sánchez de Fujimori.
La contienda entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez mantiene al país en incertidumbre electoral, con resultados aún sin definición oficial y precedentes de elecciones muy reñidas en la región. (MARTIN BERNETTI/AFP)







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