Elecciones en Perú: Keiko Fujimori toma la delantera sobre el izquierdista Roberto Sánchez por solo 534 votos

Vista de las portadas de los periódicos exhibidos en un quiosco de Lima tras el balotaje del pasado 7 de junio.

La derechista Keiko Fujimori superó este miércoles al izquierdista Roberto Sánchez en el balotaje de Perú, según el conteo oficial de votos difundido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

De acuerdo con la actualización más reciente del organismo electoral, Fujimori (Fuerza Popular) logró colocarse por delante del candidato de Juntos por el Perú, en medio de un escrutinio que continúa incorporando actas provenientes de diversas regiones del país y del exterior.

De acuerdo con la última actualización de la ONPE, Keiko Fujimori va arriba con 50,001%, mientras que Roberto Sánchez obtiene 49,999%. La diferencia en favor de la derechista es de apenas 534 votos, con el 98,212% escrutado.

El cambio en el liderazgo se produce cuando aún resta procesar una parte de la votación, por lo que la ONPE continúa actualizando los resultados oficiales conforme avanza la contabilización de las actas recibidas.

Precisamente, poco antes de las 8:00 p. m. de este miércoles, arribó al Perú la última valija diplomática con material electoral procedente de Argentina, uno de los envíos más importantes del voto en el extranjero.

Según información oficial, la remesa comprende 233 actas electorales, equivalentes a aproximadamente 32.000 votos de ciudadanos peruanos residentes en Argentina. Debido a su volumen, el material llegó en una carga especial, a diferencia de otros envíos realizados en los últimos días.

Las actas fueron trasladadas a la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Jesús María, en Perú, para su procesamiento e incorporación al cómputo oficial.

Con la recepción de este último envío internacional, la ONPE continúa avanzando hacia la consolidación de los resultados definitivos de una elección que se mantiene ajustada y bajo permanente seguimiento de las organizaciones políticas y de la ciudadanía.