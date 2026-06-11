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Elecciones en Perú: Keiko Fujimori toma la delantera sobre el izquierdista Roberto Sánchez por solo 534 votos

Escrutinio en Perú continúa incorporando actas del exterior y mantiene el resultado en suspenso

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Por El Comercio / Perú / GDA
Vista de las portadas de los periódicos exhibidos en un quiosco de Lima (Foto de MARTIN BERNETTI / AFP)
Vista de las portadas de los periódicos exhibidos en un quiosco de Lima tras el balotaje del pasado 7 de junio. (MARTIN BERNETTI/AFP)







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Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

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