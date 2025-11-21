El Mundo

Perú ordena captura internacional de Betssy Chávez por intento de golpe de Estado

El Poder Judicial peruano dictó prisión preventiva y orden de captura internacional contra Betssy Chávez. Conozca los detalles.

Por AFP
Chávez se encuentra desde hace 18 días en la residencia de la embajada de México en Lima. (PACO MEDINA/AFP)







AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

