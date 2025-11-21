Perú ordena captura internacional de Betssy Chávez por intento de golpe de Estado

Chávez se encuentra desde hace 18 días en la residencia de la embajada de México en Lima.

Lima, Perú. El Poder Judicial de Perú emitió este viernes una orden de captura internacional y dictó cinco meses de prisión preventiva contra la ex primera ministra Betssy Chávez, procesada por intento de golpe de Estado y actualmente refugiada en la embajada de México en Lima.

Perú rompió relaciones diplomáticas con México por considerar que el asilo otorgado a Chávez constituye una injerencia en sus asuntos internos. La ex primera ministra enfrenta cargos por presuntamente haber participado en el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.

“Se resuelve dictar prisión preventiva por plazo de cinco meses contra la acusada Betssy Chávez Chino y los oficios de ubicación y captura a nivel nacional e internacional respecto la acusada”, indicó el Poder Judicial.

Betssy Chávez renunció como primera ministra tras golpe de Estado de Pedro Castillo (Foto:Presidencia Perú/La Nación)

El juez Juan Carlos Checkley argumentó en la resolución que el peligro de fuga es “palpable”, así como el riesgo de “frustración” del juicio oral.

La Fiscalía Suprema Anticorrupción señaló de su lado que consiguió la prisión preventiva para Chávez “por el delito de rebelión y alternativamente conspiración, en agravio del Estado”.

Chávez, juzgada desde marzo de 2025, enfrenta una pena de 25 años de prisión. Se encuentra desde hace 18 días en la residencia de la embajada de México en Lima a la espera de un salvoconducto para salir del país.

El gobierno peruano anunció el 7 de noviembre su intención de solicitar una revisión a las normas sobre el asilo diplomático en la región después de que México otorgara su protección a Chávez.

Las relaciones entre ambos países se deterioraron tras la destitución de Castillo, cuando México otorgó asilo a la esposa y dos hijos del exmandatario.

Desde entonces, ambos gobiernos han retirado a sus embajadores.