Perú condena a 14 años al expresidente Martín Vizcarra por presuntos sobornos

Lima, Perú. El expresidente de Perú, Martín Vizcarra fue condenado este miércoles a 14 años de prisión por un caso de supuestos sobornos recibidos en la época en que era gobernador de la región Moquegua hace 11 años.

El político de centroizquierda, quien durante su presidencia entre 2018 y 2020 fue un abanderado de la lucha anticorrupción, fue hallado culpable de recibir 640.000 dólares en sobornos de empresas constructoras mientras era gobernador de la región sureña de Moquegua entre 2011 y 2014.

“La pena a imponerse es de 14 años de pena privativa de la libertad”, dijo la jueza Fernanda Ayasta, presidenta del Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional al leer la sentencia.

“Este colegiado advierte que Martín Vizcarra cometió actos ilícitos aprovechando su cargo como presidente regional de Moquegua, condicionando a los postores para otorgarles la buena pro a cambio de dinero”, agregó.

El exmandatario, de 62 años, asistió a la lectura de la sentencia en el tribunal de Lima y no se inmutó cuando escuchó la pena, constataron periodistas de la AFP.

La fiscalía había solicitado hasta 15 años de cárcel.

Vizcarra irá a prisión al mismo tiempo que tres otros expresidentes peruanos: Pedro Castillo (2021-2022), Ollanta Humala (2011-2016) y Alejandro Toledo (2001-2006).

Siempre alegó ser inocente y, tras ser encarcelado por 22 días este año por supuesto riesgo de fuga, respondía en libertad en el juicio que se inició en octubre de 2024.