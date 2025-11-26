El Mundo

Perú condena a 14 años al expresidente Martín Vizcarra por presuntos sobornos

Perú condena a 14 años de prisión al expresidente Martín Vizcarra por presuntos sobornos vinculados a obras públicas cuando era gobernador de Moquegua.

EscucharEscuchar
Por AFP
La canción parodia "Mi bebito fiu fiu" habla Martín Alberto Vizcarra, expresidente de Perú y su amante, la excandidata a la Asamblea Legislativa de Perú, Zully Ramírez de Castillo, es una mezcla del peruano Tito Silva Music y la canta Tefi C
“La pena a imponerse es de 14 años de pena privativa de la libertad”. (Tomadas del periódico La Vanguardia de Perú)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PerúMartín VizcarraExpresidentecondena
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.