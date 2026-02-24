El Mundo

Perro sobrevive a trágico accidente de helicóptero militar en Perú en el que murieron 15 personas

El can fue hallado junto al cuerpo de su dueño, el coronel Javier Nole, tras el siniestro que dejó 15 fallecidos en el sur del país

Por AFP
El único sobreviviente del accidente de helicóptero militar en el sur del Perú, que dejó 15 muertos, fue un pequeño perro de un coronel que se encontraba entre los pasajeros.
El único sobreviviente del accidente de helicóptero militar en el sur del Perú, que dejó 15 muertos, fue un pequeño perro de un coronel que se encontraba entre los pasajeros. (HANDOUT/AFP)







