Perro sobrevive a trágico accidente de helicóptero militar en Perú en el que murieron 15 personas

El único sobreviviente del accidente de helicóptero militar en el sur del Perú, que dejó 15 muertos, fue un pequeño perro de un coronel que se encontraba entre los pasajeros.

Lima, Perú. Un pequeño perro sobrevivió al accidente de un helicóptero militar en el que murieron 15 personas en el sur de Perú, informó este martes a AFP la Fuerza Aérea de ese país.

Tras el accidente de la aeronave, los brigadistas de rescate encontraron entre los fierros retorcidos al can de color caramelo. Permanecía al lado del cadáver de su dueño, el coronel Javier Nole, de 50 años, que iba a bordo con su esposa y sus dos hijas.

‘Es la mascota del coronel Nole, es el único sobreviviente’, dijo a la AFP una fuente de la institución militar.

El accidente ocurrió el domingo y todos las personas que viajaban fallecieron. Entre las víctimas había cuatro militares y 11 civiles, entre ellos sus esposas y siete menores de edad de 3 a 17 años.

Según un reporte de la televisora local Latina, ‘el animal fue trasladado posteriormente para recibir evaluación veterinaria’.

El helicóptero siniestrado, un Mi-17 de fabricación rusa, perdió contacto el domingo cuando sobrevolaba la región de Ica, 300 kilómetros al sur de la capital peruana.

Esta fotografía, difundida por la Fiscalía de Arequipa, muestra los restos de un helicóptero militar que se estrelló el 23 de febrero de 2026 en Chala Viejo, localidad de la provincia de Caravelí, en la región de Arequipa, al sur del Perú. (HANDOUT/AFP)

Los rescatistas localizaron el lunes los restos de la aeronave en la localidad de Chala, en Arequipa.

El aparato fue usado en los últimos días en labores de rescate de víctimas, durante las inundaciones que se registran en ese departamento.

La Fuerza Aérea dispuso una investigación para determinar las causas de accidente.