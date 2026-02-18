Foros

Perú, atrapado en su crisis permanente de poder

Perú corre otra vez detrás de soluciones improvisadas mientras la institución presidencial se debilita peligrosamente

Por Juan Paredes Castro
Los fiscales peruanos informaron el 13 de febrero de 2026 que habían iniciado una investigación por presunto tráfico de influencias contra el presidente interino José Jeri por la contratación irregular de nueve mujeres en su administración. (Foto de CONNIE FRANCE / AFP)
El Congreso de Perú destituyó este martes al presidente interino, José Jerí, por inconducta funcional y falta de idoneidad para ejercer el cargo tras un juicio político. Jerí es el sétimo jefe de Estado peruano en 10 años. (CONNIE FRANCE/AFP)







José Jerídiario El ComercioPerúcrisis de gobernabilidad en Perú

