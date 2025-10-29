Periodista jamaiquino describe daños tras huracán Melissa: ‘Este es el peor desastre que ha embestido Jamaica’

Un hombre se encuentra de pie sobre lo que queda del techo de su vecino tras el paso del huracán Melissa, en Longwood, St. Elizabeth.

El periodista jamaiquino, Andre Williams, explicó en exclusiva a La Nación cómo se vivió el impacto del devastador huracán Melissa sobre esa isla caribeña, desde la tarde de ayer, martes 28 de octubre.

“Hoy es el primer día desde que el huracán Melissa, de categoría 5, embistió diversas zonas de Jamaica. Las personas están recogiendo las destrucción a través de todo el país, especialmente en el suroeste de la isla, donde tenemos gobiernos locales como Saint Elizabeth, Westmoreland, Manchester, Clarendon, Trelawny y Saint Anne, esas fueron las comunidades más afectadas”, relató el reportero.

Según reportó AFP, el huracán Melissa golpeó directamente a las comunidades costeras del sur de Jamaica, dejando una iglesia demolida, techos arrancados de las casas, ventanas destrozadas y caminos intransitables cubiertos de escombros. Ahora, comienza el largo proceso de reconstrucción.

“Yo estoy en Kingston, la capital de Jamaica, que resultó afectada pero no tanto como las otras parroquias que mencioné. En términos de tormentas, este es el peor desastre que ha embestido Jamaica en la historia, fue devastador”, agregó Williams.

El periodista detalló que, mientras él conversaba con La Nación, aún habían personas desaparecidas. El último reporte de las autoridades avisó sobre el hallazgo de los cuerpos de tres hombres y una mujer sin vida en Black River, una localidad de la parroquia de Saint Elizabeth.

“Las autoridades aún realizan evaluaciones, pero por lo que parece, esto nos impactó por completo. Sin embargo, somos un país resiliente e intentaremos unirnos y superar esto, aunque ahora mismo la situación no pinta bien”, concluyó Williams.

El agente Warrell Nicholson, de la estación de policía de Black River, aseguró a AFP que el huracán “fue devastador”. La comandancia policial sufrió daños, aunque aún sirve de refugio para quienes buscan protección.

Imágenes del área muestran árboles derribados, autos destrozados, líneas eléctricas caídas y casas en ruinas, un retrato de los destrozos que apenas comienza a aclararse, ya que la evaluación ha estado obstaculizada por la falta de energía y comunicaciones en toda la isla caribeña.

El huracán Melissa golpeó Jamaica como una poderosa y destructiva tormenta, cuyos vientos sostenidos de 295 km/h arrasaron el país con lluvias torrenciales y amenazantes para la vida.

Un poco más arriba de la costa de Black River, Andrew Houston Moncure se refugió con su esposa y su hijo de 20 meses de edad en la planta baja de un hotel de lujo de su propiedad en Bluefilds.

No es su primer huracán, pero “nunca había sido tan grave”, dijo a la AFP.