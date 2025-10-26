El Mundo

Partido de Petro elige a senador Iván Cepeda como candidato presidencial; un enemigo de la derecha colombiana

Cepeda ahora deberá competir en otras votaciones contra figuras de la izquierda para definir un único candidato

Por AFP
senador Iván Cepeda
El senador Iván Cepeda ganó las primarias del partido Pacto Histórico, del mandatario colombiano Gustavo Petro. Foto: (RAUL ARBOLEDA/AFP)







Iván CepedaColombiaElecciones en ColombiaÁlvaro UribeGustavo PetroPartido Pacto Histórico
