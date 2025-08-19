El Mundo

Álvaro Uribe queda en libertad mientras apela condena de 12 años de prisión domiciliaria

El popular exmandatario (2002-2010) estaba detenido en su casa cercana la ciudad de Medellín (noroeste), tras ser hallado culpable de soborno y fraude procesal

EscucharEscuchar
Por El Tiempo / Colombia / GDA
(FILES) Colombian former President Alvaro Uribe gestures as he speaks to the press outside a court complex at the end of his trial in Bogota on February 10, 2025. A Colombian court on August 1, 2025, sentenced still-powerful former president Alvaro Uribe to 12 years of house arrest after he was found guilty of witness tampering, a legal source told AFP. The sentence, which is due to be publicly announced later on Friday, marks the first time in Colombia's history that a former president has been convicted of a crime and sentenced. Uribe, now 73-years old, insists he is innocent and is expected to appeal the ruling. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP)
El Tribunal Superior de Bogotá, segunda instancia en el proceso, ordenó la libertad "inmediata" de Uribe mientras resuelve la apelación de Uribe a la condena dictada el 1 de agosto. (RAUL ARBOLEDA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Álvaro UribeColombia
El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.