El Mundo

Tribunal revoca condena contra expresidente Álvaro Uribe por soborno y fraude procesal

Juez concluyó que no encontró pruebas suficientes para incriminar a exmandatario colombiano. Condena era de 12 años de arresto domiciliario por sobornar testigos en un entramado con grupos paramilitares antiguerrilla

EscucharEscuchar
Por AFP
(FILES) Colombian former President Alvaro Uribe gestures as he speaks to the press outside a court complex at the end of his trial in Bogota on February 10, 2025. A Colombian court on August 1, 2025, sentenced still-powerful former president Alvaro Uribe to 12 years of house arrest after he was found guilty of witness tampering, a legal source told AFP. The sentence, which is due to be publicly announced later on Friday, marks the first time in Colombia's history that a former president has been convicted of a crime and sentenced. Uribe, now 73-years old, insists he is innocent and is expected to appeal the ruling. (Photo by Raul ARBOLEDA / AFP)
El expresidente de Colombia Álvaro Uribe. Foto: (RAUL ARBOLEDA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Álvaro UribeColombiaSobornar testigos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.