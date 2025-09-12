El Mundo

Para disgusto de Israel y Estados Unidos, 142 países aprueban en la ONU un Estado palestino sin Hamás

La Asamblea General de la ONU respalda la Declaración de Nueva York que impulsa la solución de dos Estados, israelí y palestino (sin Hamás), y busca el fin de la guerra en Gaza.

Por AFP
Mohammed Ahmed Miftah, primer ministro interino de los hutíes, durante un mitin en Sanaa, Yemen, el 12 de septiembre de 2025, en apoyo a Palestina y en condena a Israel y Estados Unidos.
Mohammed Ahmed Miftah, primer ministro interino de los hutíes, durante un mitin en Sanaa, Yemen, el 12 de septiembre de 2025, en apoyo a Palestina y en condena a Israel y Estados Unidos. (MOHAMMED HUWAIS/AFP)







