El Mundo

ONU definirá si respalda un Estado palestino sin Hamás

La Asamblea General de la ONU discute la Declaración de Nueva York, que impulsa la solución de dos Estados y excluye a Hamás del futuro palestino.

EscucharEscuchar
Por AFP
Destrucción en la zona que rodea el hospital Al-Shifa de Gaza después de que el ejército israelí se retirara del complejo que alberga el hospital el 1 de abril de 2024, en medio de las batallas en curso Israel y el grupo militante Hamás.
La votación busca allanar el camino hacia un Estado palestino reconocido y un proceso de paz duradero. (-/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ONUNueva YorkEstado palestinoHamás
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.