ONU retoma impulso para la solución de dos Estados sin participación de Israel ni Estados Unidos

Naciones Unidas, Estados Unidos.- Sin la presencia de Israel ni de Estados Unidos, la ONU prepara una cita clave sobre el futuro del Estado palestino y el fin del conflicto, la conferencia busca reactivar la solución de dos Estados, una propuesta que contempla la existencia de un Estado israelí y otro palestino.

La reunión empezará en Nueva York en un contexto marcado por una fuerte presión para frenar la guerra en Gaza, que ha superado los 21 meses de enfrentamientos.

La conferencia, copresidida por Francia y Arabia Saudita, había sido planificada inicialmente para junio, pero fue postergada debido a los bombardeos israelo-estadounidenses en Irán.

El primer segmento de esta reunión comenzará el lunes, mientras que una cumbre de jefes de Estado está programada para setiembre.

Uno de los impulsores de este nuevo esfuerzo ha sido el presidente francés Emmanuel Macron, quien anunció que Francia reconocerá oficialmente al Estado palestino en setiembre. Esta decisión podría motivar a otros países a tomar la misma ruta y ha generado renovado interés en una conferencia que parecía estancada.

Actualmente, 142 de los 193 países miembros de la ONU reconocen al Estado palestino, una entidad proclamada por líderes palestinos en el exilio en 1988.

Obstáculos y tensiones sin precedentes

El avance de las colonias israelíes en Cisjordania y los intentos del Gobierno israelí por anexar territorios ocupados han hecho crecer el temor de que la creación de un Estado palestino ya no sea viable físicamente.

Pese a este panorama, fuentes diplomáticas francesas consideran que la solución de dos Estados no solo enfrenta su momento más crítico, sino también su mayor necesidad.

Además del reconocimiento del Estado palestino, la conferencia abordará la reforma de la Autoridad Palestina, el desarme de Hamás y su exclusión de funciones de gobernanza, así como la posible normalización de relaciones entre Israel y países árabes que aún no lo han hecho. No obstante, no se esperan anuncios de normalización durante el encuentro.

El embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, señaló que esta cita representa una oportunidad para convertir el derecho internacional y el consenso mundial en un plan concreto. También instó a actuar con determinación para acabar con la ocupación y el conflicto.

Por su parte, Israel justificó su ausencia señalando que el foro no aborda la necesidad urgente de condenar a Hamás ni de liberar a los rehenes aún en manos del grupo. Así lo expresó el portavoz de la misión israelí ante la ONU, Jonathan Harounoff, en representación del embajador israelí Danny Danon.

El deterioro de la situación humanitaria en Gaza será otro de los temas centrales. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, denunció el viernes la falta de humanidad hacia los palestinos, que enfrentan hambre extrema en medio del conflicto.

