Papamóvil de Francisco listo para usarse como clínica para niños en Gaza

Vehículo del papa Francisco se utilizará para atención médica itinerante ante emergencia humanitaria en Gaza. Conozca sus características.

Por AFP
Presentación del papamóvil como clínica para niños en Gaza.
Presentación del papamóvil como clínica para niños en Gaza. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







