El Mundo

Papa León XIV llama a la esperanza ante 100.000 fieles en Angola

Sumo pontífice pidió esperanza, reconciliación y justicia social ante miles de fieles en Angola, en medio de desigualdad y tensiones sociales

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Por AFP
Fieles se congregaron en Kilamba para escuchar el mensaje de esperanza del papa León XIV.
Miles de fieles se congregaron en Kilamba para escuchar el mensaje de esperanza del papa León XIV. (ALBERTO PIZZOLI/AFP)







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