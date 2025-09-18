El Mundo

Papa León XIV: el Vaticano no se pronunciará sobre genocidio en Gaza e Israel

El Papa León XIV afirmó que el Vaticano no puede pronunciarse aún sobre si Israel comete genocidio en Gaza y pidió soluciones diplomáticas al conflicto.

Por AFP
Papa León XIV pronuncia su discurso semanal en el cual habla de la situación entre Israel y la Ciudad de Gaza.
Papa León XIV pronuncia su discurso semanal en el cual habla de la situación entre Israel y la Ciudad de Gaza. (ALBERTO PIZZOLI/AFP)







