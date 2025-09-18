El Papa León XIV subasta una BMW única para construir una escuela en Madagascar

El Mundo

La motocicleta recorrió Europa hasta llegar al Vaticano, donde fue bendecida por el Papa León XIV y entregada para una causa educativa en África

El Papa León XIV bendijo una BMW que será subastada en Alemania para financiar una escuela que beneficiará a niños en Madagascar.
