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Papa León XIV celebra un año de pontificado en Pompeya y Nápoles: ‘Me siento bendecido’

El estilo comedido y discreto de León contrasta con el talante expansivo del argentino Francisco, fallecido el 21 de abril del pasado año

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Por AFP
Papa León
El Papa León XIV saluda a la multitud a las afueras del Santuario de la Virgen del Rosario de Pompeya durante una visita pastoral. (ANDREAS SOLARO/AFP)







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