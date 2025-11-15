El Mundo

Papa León XIV celebra encuentro con cineastas y define al cine como ‘laboratorio de esperanza’

El papa León XIV recibió a 200 profesionales del cine, como Cate Blanchett y Spike Lee, en el Vaticano, describiendo el arte como un ‘laboratorio de esperanza’

EscucharEscuchar
Por AFP
Papa León
Papa León XIV celebra encuentro con cineastas y define al cine como ‘laboratorio de esperanza’. (FILIPPO MONTEFORTE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
León XIVPapa León XIVCine
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.