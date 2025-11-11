Papa León XIV se reunirá con estrellas del cine en el Vaticano: Cate Blanchett, Chris Pine y Dave Franco, entre los invitados

Según el Vaticano el Papa 'ha expresado su deseo de profundizar el diálogo con el mundo del cine'.

El Papa León XIV se reunirá con varias estrellas de cine en el Vaticano, en una audiencia especial que tendrá lugar el sábado 15 de noviembre y a la que asistirán decenas de figuras del sétimo arte, entre ellas Cate Blanchett, Chris Pine, Viggo Mortensen, Alison Brie, Dave Franco y Monica Bellucci, según informó el Vaticano.

Además de los reconocidos actores, a la reunión asistirán los directores ganadores del Óscar Spike Lee, George Miller, Giuseppe Tornatore y Gus Van Sant. El evento es organizado por la Oficina de Cultura del Vaticano, como parte de las celebraciones del Año Santo de la Iglesia católica.

El Papa “ha expresado su deseo de profundizar el diálogo con el mundo del cine… explorando las posibilidades que la creatividad artística ofrece a la misión de la Iglesia y a la promoción de los valores humanos”, se lee en el comunicado difundido por el Vaticano.

Para ilustrar el interés que el Pontífice mantiene por fomentar una estrecha relación con el mundo cinematográfico, el Vaticano compartió un video en el que León menciona algunas de sus películas favoritas: Qué bello es vivir (1946), de Frank Capra; La novicia rebelde (1965), de Robert Wise, protagonizada por Julie Andrews; Gente corriente (1980), de Robert Redford; y La vida es bella (1997), de Roberto Benigni.

Aunque el difunto Papa Francisco organizó en junio de 2024 un encuentro en el Vaticano con humoristas, en el que participaron los presentadores estadounidenses de programas nocturnos Conan O’Brien, Stephen Colbert y Jimmy Fallon, esta será la primera vez que un pontífice se reúna con estrellas de cine.

La semana pasada, el jefe de la Iglesia católica recibió en el Vaticano a Robert De Niro y a sus hijos, Julian De Niro y Drena De Niro. El actor se encontraba en Roma para recibir la Lupa Capitolina, la máxima distinción de la ciudad, y asistir a la inauguración de su hotel Nobu Roma, situado en la emblemática Via Veneto.

Asimismo, en junio, Al Pacino se reunió con el Papa León en el Vaticano, en lo que fue la primera audiencia oficial registrada entre el primer papa estadounidense y una estrella de cine.