Viva

El papa León XIV reveló sus películas favoritas antes de reunirse con estrellas de Hollywood en el Vaticano: vea la lista

Antes de una cita con estrellas y directores en el Vaticano, el pontífice reveló sus filmes más significativos, todos con fuertes valores humanos

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez y AFP
Pope Leo XIV waves to the crowd during the weekly general audience at St Peter's Square in The Vatican on May 21, 2025. (Photo by Filippo MONTEFORTE / AFP)
El papa León XIV reveló sus películas favoritas antes de reunirse con figuras de Hollywood. Los filmes destacan por su mensaje emocional. (FILIPPO MONTEFORTE/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGPapa León XIVLeón XIVHollywoodVaticanoCiudad del Vaticano
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.