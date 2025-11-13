El papa León XIV reveló sus películas favoritas antes de reunirse con estrellas de Hollywood en el Vaticano: vea la lista

El papa León XIV reveló sus películas favoritas antes de reunirse con figuras de Hollywood. Los filmes destacan por su mensaje emocional.

El papa León XIV compartió las cuatro películas que considera más significativas en su vida. La revelación tuvo lugar en la antesala de una audiencia especial con actores y directores de renombre que se celebrará el sábado 15 de noviembre en el Palacio Apostólico del Vaticano, como parte del Año Santo de la Iglesia católica.

La lista incluye títulos clásicos y conmovedores. El pontífice citó el filme ¡Qué bello es vivir! (1946) del director Frank Capra, protagonizado por James Stewart, donde un ángel muestra a un hombre desesperado el valor de su existencia.

También mencionó el musical La novicia rebelde (1965) de Robert Wise, ambientado en Austria en 1938, donde una exnovicia transforma con música la vida de una familia y huye con ellos del régimen nazi.

Otro de los títulos en su selección es Gente como uno (1980) de Robert Redford. La historia retrata el dolor emocional de una familia adinerada que enfrenta la muerte de un hijo y el intento de suicidio del otro.

Finalmente, incluyó La vida es bella (1997) de Roberto Benigni, que narra la historia de un padre judío que, durante el Holocausto, utiliza el humor para proteger a su hijo de la realidad del campo de concentración.

Según un comunicado del Vaticano, el pontífice seleccionó estas películas porque representan valores humanos universales y le han dejado una huella personal.

Encuentro con Hollywood

El papa León XIV recibirá este sábado a una delegación de estrellas y cineastas internacionales. El evento se desarrollará a las 11 a. m., hora de Roma, y está organizado por el Dicasterio para la Cultura y la Educación, en colaboración con los Museos Vaticanos y el Dicasterio para la Comunicación.

Entre los asistentes confirmados destacan actores como Cate Blanchett, Chris Pine, Viggo Mortensen, Dave Franco y Monica Bellucci. También asistirán los directores Spike Lee, George Miller, Giuseppe Tornatore, Gus Van Sant, Judd Apatow y Roberto Andò.

La reunión da continuidad a encuentros previos del Vaticano con otros sectores culturales, como el mundo del arte visual y la comedia, celebrados en 2023 y 2024.

El Vaticano indicó que León XIV desea profundizar en el diálogo con el cine. El objetivo es explorar cómo la creatividad artística puede servir a la misión de la Iglesia y a la promoción de los valores humanos.

Este encuentro se produce pocos días después de que el papa se reuniera con Robert De Niro y sus hijos en Roma. En junio, también sostuvo una audiencia con Al Pacino.

Las películas favoritas del papa Francisco

A diferencia de su sucesor, el papa Francisco mostró preferencia por el cine neorrealista italiano. Entre sus filmes predilectos están Roma, ciudad abierta de Roberto Rossellini, La Strada de Federico Fellini y El gatopardo de Luchino Visconti. Francisco explicó que solía ver estos títulos junto a sus padres durante su infancia en Buenos Aires, según declaró en una entrevista con el diario La Repubblica.