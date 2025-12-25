Papa León XIV anima a Rusia y Ucrania a negociar directamente el fin de la guerra

El Papa León XIV saluda desde el balcón principal de la basílica de San Pedro después de pronunciar el mensaje Urbi et Orbi y su bendición a la ciudad y al mundo como parte de las celebraciones navideñas, en la plaza de San Pedro del Vaticano.

Ciudad del Vaticano, Vaticano. León XIV animó este jueves 25 de diciembre a Rusia y Ucrania a tener el “valor” de negociar de forma “directa” el final de la guerra, e incidió en la situación humanitaria en Gaza, en su primera Navidad como papa.

“Oremos de manera especial por el atribulado pueblo ucraniano, para que cese el estruendo de las armas y las partes implicadas, con el apoyo de la comunidad internacional, encuentren el valor para dialogar de manera sincera, directa y respetuosa”, dijo en su bendición navideña “urbi et orbi”, a la ciudad y el mundo.

Ucrania, invadida por Rusia desde febrero de 2022, espera la respuesta de Moscú al plan actualizado de Estados Unidos para poner fin a la contienda. Las últimas conversaciones directas se produjeron hace medio año y no resultaron en ningún cese de las hostilidades.

Según los detalles revelados el miércoles por el presidente Volodimir Zelenski, el plan de Washington para Ucrania propone congelar el frente, y abre la puerta a crear zonas desmilitarizadas.

“Frágil es la carne de las poblaciones indefensas, probadas por tantas guerras en curso o terminadas dejando escombros y heridas abiertas”, declaró poco antes León XIV en su homilía, durante la misa oficiada en la basílica de San Pedro, en el Vaticano.

En su sermón, el papa destacó la difícil situación humanitaria en Gaza, después de una extenuante guerra de dos años entre Hamás e Israel que dejó decenas de miles de muertos y obligó a la población a desplazarse varias veces.

En ese sentido, recordó las “tiendas de campaña de Gaza, expuestas desde hace semanas a la lluvia, el viento y el frío”, y los cientos de miles de gazatíes que enfrentan el invierno en condiciones extremas.

El pontífice estadounidense y peruano también tuvo palabras para América Latina y sus líderes, y para los migrantes que “recorren el continente americano” en busca de un futuro mejor.

“Que el Niño Jesús inspire a quienes tienen responsabilidades políticas en América Latina para que, al enfrentar los numerosos desafíos, se le dé espacio al diálogo por el bien común y no a las exclusiones ideológicas y partidistas”, declaró tras la misa.

El único país de la región que mencionó en particular fue Haití, para el que pidió “que cese (...) toda forma de violencia y pueda avanzar por el camino de la paz y la reconciliación”.

León XIV, electo jefe de la Iglesia católica el pasado mayo, celebró la noche del miércoles su primera misa del Gallo como papa, y aprovechó para enviar un mensaje de “caridad y esperanza”.

Bajo el signo de la esperanza

En Gaza, la minúscula comunidad católica asistió a la misa del Gallo la noche del miércoles en el único templo de esta confesión en el enclave palestino.

“La guerra, en todas sus formas, ha sido durísima para todos los que vivimos en esta tierra. Esperamos que este año marque el inicio de una nueva fase, en la que termine por completo la guerra y vuelva la vida a Gaza”, dijo a AFP Elias Al Jalda, un cristiano gazatí.

“Nuestras celebraciones son muy limitadas. Intentamos vivir lo mejor posible con lo que tenemos, y esperamos que el próximo año traiga más paz y amor”, añadió Rami al Far, otro fiel que asistió a la misa.

La guerra de Gaza, consecutiva a la ofensiva del movimiento islamista Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023, obligó a anular los dos últimos años las celebraciones en Belén, la ciudad palestina donde según la Biblia nació Jesús.

Sin embargo, con la tregua en Gaza, la localidad cisjordana recuperó el espíritu festivo. Cientos de fieles se congregaron en la misa del Gallo en la iglesia de la Natividad, flanqueada por un imponente árbol decorado.

Política y desastres naturales

En la isla indonesia de Sumatra, devastada por las inundaciones que hace cuatro semanas dejaron más de un millar de muertos y al menos 170 desaparecidos, la iglesia protestante de Angkola albergó también a sus fieles, muchos de ellos residentes aún en refugios.

Krismanto Nainggolan, que perdió su casa en las riadas, en el distrito de Tapanuli Sur, dijo que la misa de Navidad este año fue “diferente” y agridulce.

“Los sentimientos son contradictorios. Cada palabras del pastor nos hizo llorar. Pero el espíritu de la Navidad nos da fuerza”, dijo a AFP.

Los temporales también amenazan otras partes del mundo. En California, Los Ángeles y la mayor parte del sur del estado se encuentran en alerta por inundaciones repentinas. Las autoridades, que temen el equivalente de varios meses de lluvia en los próximos días, emitieron órdenes de evacuación inmediata para cientos de hogares.

Y en Turquía, las autoridades detuvieron a 115 presuntos miembros del grupo yihadista Estado Islámico, sospechosos según la fiscalía de Estambul de planear atentados durante las celebraciones de fin de año.

En otro registro, el presidente estadounidense, Donald Trump, dirigió un mensaje navideño en tono poco amigable a sus opositores demócratas.

“Feliz Navidad a todos, incluida la escoria de la izquierda radical que está haciendo todo lo posible para destruir nuestro país, pero está fracasando estrepitosamente”, dijo el republicano en su red Truth Social.