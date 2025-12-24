Santa Misa de Nochebuena desde el Vaticano: siga aquí la transmisión

El papa León XIV encabeza la Santa Misa de Nochebuena en la Basílica de San Pedro, una de las celebraciones centrales de la Navidad en el Vaticano.

Desde la Basílica de San Pedro, el papa León XIV preside este miércoles 24 de diciembre la Santa Misa de Nochebuena, en el marco de la Solemnidad de la Navidad del Señor.

👉 Siga aquí la transmisión en vivo desde el Vaticano.

Se trata de la primera celebración navideña del pontífice y forma parte de los ritos centrales de la Navidad en la Iglesia católica.

Celebrada en la víspera de Navidad, la Misa de Gallo es una de las tradiciones más antiguas y significativas de la Iglesia católica, dedicada a conmemorar el nacimiento de Jesús.

Las celebraciones continuarán el jueves 25 de diciembre, cuando el Papa oficiará la misa del día en la Basílica de San Pedro a las 10:00 a. m., seguida de la tradicional bendición Urbi et Orbi al mediodía, desde la Logia central del templo.

El 1.º de enero de 2026, a las 10:00 a. m., también se celebrará en la Basílica de San Pedro la Misa por la 59.ª Jornada Mundial de la Paz, presidida por el papa León XIV.

Con motivo de esta fecha, el pontífice difundió un mensaje titulado “La paz esté con todos ustedes: hacia una paz “desarmada y desarmante”, en el que advierte sobre la carrera armamentística a nivel mundial.

Según el texto, el gasto militar global registró un aumento del 9,4 % durante 2024, una tendencia que el Papa cuestiona por sus efectos sobre la paz, informó Vatican News.