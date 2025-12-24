El Mundo

Santa Misa de Nochebuena desde el Vaticano: siga aquí la transmisión

El papa León XIV presidirá, desde la Basílica de San Pedro, la Santa Misa de Nochebuena, en el inicio de las celebraciones de la Navidad en el Vaticano

Por Cristian Mora
El papa León XIV rezó el Regina Caeli, tras la misa de inicio de su pontificado, en la plaza de San Pedro, en el Vaticano, este domingo 18 de mayo.
El papa León XIV encabeza la Santa Misa de Nochebuena en la Basílica de San Pedro, una de las celebraciones centrales de la Navidad en el Vaticano. (ALBERTO PIZZOLI/AFP)







Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

