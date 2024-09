Papa Francisco critica políticas de Donald Trump y Kamala Harris por ir ‘en contra de la vida’

Roma. El papa Francisco afirmó este viernes que los dos candidatos a las elecciones presidenciales estadounidenses —el republicano Donald Trump, que “rechaza a los inmigrantes”, y la demócrata Kamala Harris, por su política en el tema del aborto— están “en contra de la vida”.

“Ambos están en contra de la vida, tanto el que echa a los emigrantes como el que mata a los niños. Ambos están en contra de la vida”, declaró el pontífice argentino en el avión que lo llevaba de regreso a Roma, tras una gira de doce días por el sudeste asiático y Oceanía.

“No soy de Estados Unidos, no voy a votar allí. Pero seamos claros: tanto el no dar a los migrantes la posibilidad de trabajar como el no brindarles acogida es un pecado grave”, declaró Francisco, según la transcripción al castellano de sus declaraciones en italiano publicada por el portal Vatican News.

“Hoy hay una corriente migratoria [hacia EE. UU.] desde Centroamérica; muchas veces son tratados como esclavos porque se aprovechan de ellos. La migración es un derecho que ya estaba en la Sagrada Escritura y en el Antiguo Testamento. El extranjero, el huérfano y la viuda, no lo olviden. Esto es lo que yo pienso sobre los migrantes”, añadió.

Respecto al derecho al aborto, afirmó: “Abortar es matar a un ser humano. Te guste o no te guste la palabra, pero es matar. La Iglesia no se cierra porque no permite el aborto, la Iglesia no permite el aborto porque mata. Es un asesinato, ¡es un asesinato!”, subrayó.

“Debemos ser claros: alejar a los migrantes, no dejarlos desarrollarse, no dejarlos tener vida es algo malo, es maldad. Alejar a un niño del pecho de su madre es un asesinato, porque hay vida”, sentenció.

“En la moral política, por lo general se suele decir que no votar es malo, no es bueno. Hay que votar y hay que elegir el mal menor. ¿Quién es el mal menor? ¿Esa señora o ese señor? No lo sé, que cada uno en conciencia piense y tome su decisión”, agregó.

El papa Francisco emitió su posición sobre dos temas sensibles en la campaña electoral en Estados Unidos: el aborto y la migración. Foto: AFP (ALBERTO PIZZOLI/AFP)

Temas sensibles en la campaña electoral

Estos dos temas son sensibles en la campaña electoral que terminará el próximo 5 de noviembre, día en el que se eligirá el próximo presidente.

En el último debate, Trump y Harris se apoyaron en este tema para atacarse.

Al referirse a las acciones del gobierno actual en esta materia, Kamala Harris afirmó que el Congreso alcanzó un acuerdo bipartidista sobre inmigración que habría aliviado parte del problema, pero señaló que Donald Trump dijo “maten el acuerdo”.

“Trump es alguien que prefiere huir del problema antes que solucionarlo”, aseguró Harris.

Por su parte, Trump acusó a la administración Biden de permitir el ingreso a Estados Unidos de millones de criminales, terroristas y traficantes de drogas. “Ella (Harris) ha destrozado a nuestro país con políticas que son una locura”, aseveró.

El tema del aborto, que sin duda divide opiniones, también estuvo presente en el primer cara a cara, esta vez organizado por la cadena ABC.

“Los demócratas son radicales. Su vicepresidenta dice que la ejecución después del parto está bien, también dice que el aborto en el noveno mes está bien”, declaró Donald Trump al defender la anulación de la histórica sentencia Roe Vs. Wade.

Ante esto, la moderadora aclaró que en ningún estado del país está permitido el asesinato después del nacimiento, desmintiendo así al candidato.

“Yo lo dije: van a escuchar un montón de mentiras”, respondió Kamala Harris. “Donald Trump no debería decirle a las mujeres qué hacer con su cuerpo”.

En mayo del 2022, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló esta histórica sentencia que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto en el país.

Con esta decisión, respaldada por la mayoría de jueces conservadores del tribunal por cinco votos contra cuatro, se abre el camino para que el aborto pueda ser ilegalizado en los estados que así lo decidan.