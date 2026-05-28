Panamá espera renovar acuerdo marítimo con China pese a tensiones

Ciudad de Panamá, Panamá. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, se mostró este jueves confiado en poder renovar un acuerdo marítimo con China que otorga ventajas a la flota panameña en puertos del gigante asiático, pese a las tensiones entre ambos países.

Tras establecer relaciones diplomáticas en 2017, Panamá y China suscribieron un acuerdo marítimo que concluye este año y que ofrece ventajas como tarifas portuarias preferenciales y trámites más ágiles a los buques con bandera panameña en las terminales portuarias chinas.

Panamá quiere renovarlo, pese a que ha denunciado que sus buques sufren mayores controles en China tras la cancelación de una concesión a una compañía hongkonesa para operar dos puertos en el canal de Panamá, en medio de las presiones del presidente estadounidense Donald Trump.

El martes, los cancilleres de China, Wang-Yi, y de Panamá, Javier Martínez-Acha, se reunieron en Nueva York para destrabar la situación.

Esta reunión “sin duda alguna” es “un paso trascendental” porque se pudieron “aclarar muchos de los temas” ya que “no toda la verdad es sabida en China”, afirmó Mulino en su conferencia semanal.

Mulino indicó que está “muy confiado” en “el inicio de una negociación para lo del acuerdo de país más preferenciado en materia de puertos” y que espera que la reunión “disminuya la tensión como corresponde y podamos tener con ellos un diálogo respetuoso”.

El canciller Martínez-Acha declaró en esa misma conferencia que su homólogo chino Wang-Yi le confirmó que “muy posiblemente”, antes de que finalice el acuerdo, “podamos tener una negociación beneficiosa para ambas partes desde el respeto recíproco”.

China aumentó los controles a los buques de Panamá tras un fallo de la justicia panameña que anuló el contrato por el cual Panama Ports Company (PPC) -filial de la hongkonesa Hutchison- operaba dos terminales en las entradas del canal de Panamá.

Mulino había denunciado que la inmovilización de naves -una acción regulatoria para que se corrijan deficiencias operativas- aumentó “exponencialmente” y de manera anormal en los puertos chinos.

El mandatario lo vinculó a presiones políticas de Pekín por la sentencia judicial en Panamá en medio de las amenazas de Trump de recuperar el canal, bajo el argumento de que era controlado por China, pese a que es administrado por una institución panameña autónoma del gobierno.