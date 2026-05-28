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Panamá espera renovar acuerdo marítimo con China pese a tensiones

Mulino espera que la reunión ‘disminuya la tensión como corresponde y podamos tener con ellos un diálogo respetuoso’.

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Por AFP
Una imagen montada de José Raúl Mulino y Xi Jinping. Foto utilizada con fines ilustrativos.
Una imagen montada de José Raúl Mulino y Xi Jinping. Foto utilizada con fines ilustrativos. (AFP/AFP)







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