Presidente de Panamá alega que ofreció diálogo a Rodrigo Chaves tras apelar fallo comercial, pero ‘eso no se dio nunca’

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino (izq.), durante una visita a Costa Rica en noviembre del 2025. Lo recibió el entonces mandatario Rodrigo Chaves (der.).

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, alegó que, luego de que su país apeló un fallo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) favorable a Costa Rica, se puso a disposición del entonces mandatario Rodrigo Chaves para negociar las diferencias entre ambos países, pero ese acercamiento no se concretó.

La disputa se inició en el 2019 tras las restricciones que las autoridades canaleras impusieron a varios productos costarricenses.

Mulino explicó en una conferencia de prensa realizada este jueves que Chaves primero le solicitó no apelar dicha resolución, pero él se negó porque tenía que “proteger” a su país.

“Lo que sí te ofrezco es que vamos a apelar, como en efecto apelamos, y nos ponemos a disposición para negociar , como corresponda, las querencias de ambas partes, de ambos países. Eso no se dio nunca... o por lo menos no de una manera amplia. Ahora nos encontramos con esto”, dijo el mandatario panameño.

José Raúl Mulino, Presidente de Panamá

Tensión diplomática

La tensión entre Panamá y Costa Rica escaló luego de que la presidenta Laura Fernández pidió públicamente al canciller, Manuel Tovar, iniciar “acciones internacionales” en relación con Panamá por la disputa comercial.

“Yo no voy a consentir que se maltrate por bloqueos que no tienen sustento legal a los productores nacionales. Hay gente perdiendo muchos millones en Costa Rica: productores de lácteos, de papa y cebolla. Vamos a activar todos los mecanismos que estén a nuestro alcance para hacer justicia para el agro costarricense”, dijo Fernández durante la conferencia de prensa de este miércoles 20 de mayo.

Tras esas palabras, Mulino ordenó no vender energía a Costa Rica: “Yo sé que están solicitando mayor acceso de energía panameña para ser vendida a Costa Rica, producto de sus propias necesidades; esa solicitud está siendo muy bien evaluada por nosotros”, afirmó Mulino durante su conferencia semanal.

Pero “por lo lo pronto no hay venta de energía a Costa Rica, así de sencillo”.

“Las relaciones internacionales se basan en mucha prudencia (..) no es a través de un púlpito, una tarima o una conferencia de prensa” que se hagan “exposiciones que tocan directamente la relación entre dos países, sobre todo vecinos y amigos”, añadió el mandatario panameño.

La presidenta costarricense, Laura Fernández, elevó el tono contra Panamá por disputa comercial que sostienen ambos países. (Albert Marín/Conferencia de Prensa de la Presidenta Laura Fernández.)

Origen de la disputa

Ante la imposición de restricciones por parte de Panamá a varios productos costarricenses, desde el 2019, Costa Rica solicitó, en agosto del 2021, la creación de un grupo especial ante el Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC.

En diciembre del 2024, un panel de expertos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) dio la razón a Costa Rica en el proceso de demanda que impugnó ante el Estado de Panamá por las trabas, principalmente, al comercio de la leche.

El fallo, publicado el 5 de diciembre del 2024, consta de 392 páginas. En sus conclusiones, aplica el principio de economía procesal y respalda los alegatos de Costa Rica sobre las restricciones impuestas a la exportación de fresas, productos lácteos y cárnicos, piña, plátano y banano.

Sin embargo, en enero del 2025, las autoridades panameñas decidieron apelar ante la OMC, pese a las sugerencias de Costa Rica de evitar este proceso por la inactividad provocada por la no elección de los miembros de instancia de apelación en el organismo.

En aquel momento, el entonces ministro de Comex y hoy canciller, Manuel Tovar, reveló que habían tratado de reunirse con las autoridades panameñas con resultados infructuosos.

“Hemos tocado la puerta a Panamá, llevamos seis meses sin obtener respuesta para sentarnos. Seis meses y más de una vez. Por supuesto que esto genera dolor, sobre todo viniendo de un amigo tan cercano como Panamá”, aseguró el ministro.

El jerarca reprochó la actitud de Panamá: “Es una situación penosa, siendo dos países vecinos que vivimos en armonía (...) y así nos tratan. Lo que está ocurriendo hoy en día es un embargo comercial”.

Al cierre del 2025, las exportaciones costarricenses hacia Panamá ascendieron a $671,3 millones frente a $326,8 millones en importaciones, lo que arroja un superávit para Costa Rica de$344,5 millones, de acuerdo con datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).