Política

Presidente de Panamá alega que ofreció diálogo a Rodrigo Chaves tras apelar fallo comercial, pero ‘eso no se dio nunca’

‘Nos ponemos a disposición para negociar (...) Eso no se dio nunca... o por lo menos no de una manera amplia’ reveló el presidente de Panamá, José Raúl Mulino

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Por Sebastián Sánchez
21/11/2025, San José, Teatro Nacional, visita del presidente de Panamá José Raúl Mulino a Costa Rica, lo recibe el presidente Rodrigo Chávez.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino (izq.), durante una visita a Costa Rica en noviembre del 2025. Lo recibió el entonces mandatario Rodrigo Chaves (der.). (Jose Cordero/José Cordero)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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