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Palestinos de Cisjordania denuncian estar ‘rodeados’ por las colonias de israelíes: ‘En un momento, destrozaron nuestros sueños’

Vandalismo, incendios provocados, agresiones y, en ocasiones, asesinatos quedan impunes en Cisjordania, según la ONU

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Por AFP
Activistas israelíes de izquierda y voluntarios de solidaridad se reúnen frente a una vivienda palestina sitiada por colonos israelíes en la localidad de Qusra, al sur de Nablus, en la Cisjordania ocupada, el 14 de agosto de 2026.
Activistas israelíes de izquierda y voluntarios de solidaridad se reúnen frente a una vivienda palestina sitiada por colonos israelíes en la localidad de Qusra, al sur de Nablus, en la Cisjordania ocupada, el 14 de agosto de 2026. (JAAFAR ASHTIYEH/AFP)







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