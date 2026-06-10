Cinco países sancionan a colonos israelíes en Cisjordania; Amnistía Internacional denuncia ‘limpieza étnica’

Niños palestinos juegan en la comunidad beduina de Dar Abu Faza, en las afueras de la localidad de Taybeh, en la Cisjordania ocupada por Israel, el 9 de junio de 2026.

París, Francia. Varios países occidentales, entre ellos el Reino Unido y Francia, anunciaron el martes nuevas sanciones contra entidades e individuos israelíes implicados en la violencia y la expansión ilegal de los asentamientos en Cisjordania ocupada, medidas calificadas de “vergonzosas” por Israel.

“Actuamos de forma concertada para imponer sanciones y otras medidas a fin de que los colonos extremistas rindan cuentas por la terrible violencia que cometen contra civiles palestinos”, señalan en un comunicado conjunto Australia, Canadá, Francia, Noruega y el Reino Unido.

“Desde hace demasiado tiempo, los colonos actúan casi con total impunidad, mientras la expansión de los asentamientos y la creación de puestos de avanzada sigue adelante con el apoyo y la ayuda del gobierno israelí”, añaden.

Estos países piden al gobierno israelí que actúe “rápidamente” para garantizar que “los autores de la violencia en Cisjordania rindan realmente cuentas” y no descartan “nuevas medidas”.

Israel denunció de inmediato unas “medidas vergonzosas”, tomadas en un “intento de imponer una postura política sobre el derecho de los judíos a instalarse en la tierra de Israel y sobre el conflicto israelí-palestino”, reaccionó el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Oren Marmorstein.

En marzo, el jefe del Estado Mayor del ejército israelí dijo que los ataques de colonos israelíes contra civiles en Cisjordania ocupada son “moral y éticamente inaceptables”, que hizo un llamado a las autoridades políticas “a actuar antes de que sea demasiado tarde”.

“Hemos observado recientemente un aumento de los actos criminales de carácter nacionalista, algunos de los cuales van dirigidos directamente contra nuestros soldados y contra la población civil”, declaró el teniente general Eyal Zamir durante una visita a un centro de mando.

Las autoridades israelíes emitieron órdenes de demolición contra unos 50 comercios en Cisjordania, instruyendo a sus propietarios a derribar sus propios locales o enfrentar el cobro de los costos si el Estado lo hace. (JOHN WESSELS/AFP)

Cisjordania ocupada

Israel ocupa Cisjordania desde 1967.

La violencia vinculada al conflicto israelí-palestino se ha disparado en este territorio al margen de la guerra de Gaza, desencadenada por el ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

Desde entonces, al menos 1.080 palestinos, entre ellos numerosos combatientes, pero también muchos civiles, han muerto en Cisjordania a manos de soldados o colonos israelíes, según un recuento de la AFP a partir de datos de la Autoridad Palestina.

Al mismo tiempo, según datos oficiales israelíes, al menos 46 israelíes, civiles y soldados, han muerto allí en ataques palestinos o durante operaciones militares israelíes.

Pese a las protestas de numerosos países, el gobierno israelí no ha adoptado ninguna medida concreta para detener la violencia.

Amnistía denuncia traslado forzoso

Tras los anuncios de las nuevas saciones, Amnistía Internacional acusó este miércoles a Israel de llevar a cabo un “limpieza étnica” contra las comunidades beduinas y pastorales de Cisjordania, un territorio palestino ocupado, y de cometer un “crimen de lesa humanidad de traslado forzoso”.

En mayo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ya había denunciado signos de “limpieza étnica”.

En un nuevo informe, la oenegé de defensa de los derechos humanos señala que 27 de estas comunidades fueron desplazadas por la fuerza entre 2023 y 2025 o están amenazadas de desplazamiento en la llamada zona C de Cisjordania, que abarca el 60% de este territorio y está bajo control israelí en virtud de los acuerdos de Oslo de los años 1990.

Familiares y amigas consuelan unas a otras durante el funeral de Ali Majed Hamadneh, de 23 años, en el pueblo de Deir Jarir, al noreste de la ciudad de Ramala, en la Cisjordania palestina ocupada por Israel, el 13 de abril de 2026. (ZAIN JAAFAR/AFP)

Amnistía menciona “los llamamientos explícitos de responsables israelíes a la expansión de las colonias” así como “medidas para minimizar la presencia palestina” en esta zona.

Cisjordania forma parte de los Territorios Palestinos, y está ocupada por Israel desde 1967.

Desde que se formó a finales de 2022, el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu ha dado luz verde a la creación de 102 asentamientos en Cisjordania, según la organización israelí anticolonización La Paz Ahora.

Más de 500.000 israelíes viven en Cisjordania (sin contar Jerusalén Este, anexionada por Israel), en asentamientos que las Naciones Unidas consideran ilegales según el derecho internacional. Tres millones de palestinos también viven en este territorio.

Desde enero, se registra una media de seis ataques de colonos al día, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA).