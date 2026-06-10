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Cinco países sancionan a colonos israelíes en Cisjordania; Amnistía Internacional denuncia ‘limpieza étnica’

Países occidentales imponen sanciones en Cisjordania. Además, un duro informe detalla las medidas extremas que amenazan a decenas de comunidades locales.

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Por AFP
Niños palestinos juegan en la comunidad beduina de Dar Abu Faza, en las afueras de la localidad de Taybeh, en la Cisjordania ocupada por Israel, el 9 de junio de 2026.
Niños palestinos juegan en la comunidad beduina de Dar Abu Faza, en las afueras de la localidad de Taybeh, en la Cisjordania ocupada por Israel, el 9 de junio de 2026. (ZAIN JAAFAR/AFP)







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