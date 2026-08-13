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Embajador de Estados Unidos en Israel denuncia ‘terrorismo’ de colonos contra familias palestinas en Cisjordania

Firme defensor de asentamientos israelíes, Mike Huckabee denuncia intimidación a palestinos en Cisjordania

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Por AFP
Colonos israelíes se congregan frente a viviendas palestinas en el poblado de Qusra, al sur de Nablus, en la Cisjordania ocupada, el 13 de agosto de 2026.
Colonos israelíes se congregan frente a viviendas palestinas en el poblado de Qusra, al sur de Nablus, en la Cisjordania ocupada, el 13 de agosto de 2026. (ZAIN JAAFAR/AFP)







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