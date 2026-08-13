Embajador de Estados Unidos en Israel denuncia ‘terrorismo’ de colonos contra familias palestinas en Cisjordania

Colonos israelíes se congregan frente a viviendas palestinas en el poblado de Qusra, al sur de Nablus, en la Cisjordania ocupada, el 13 de agosto de 2026.

Jerusalén, Indefinido. El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, un firme defensor de los asentamientos israelíes en Cisjordania, calificó el jueves de “terrorismo” el asedio impuesto por colonos israelíes contra varias familias palestinas.

Desde el domingo, colonos israelíes mantienen cercadas varias viviendas palestinas en Qusra, cerca de Naplusa, en el norte de Cisjordania, un territorio ocupado por Israel desde 1967.

Entre las propiedades afectadas figura la de un ciudadano estadounidense.

Los residentes aseguran que han quedado aislados y sin acceso a alimentos ni a otros suministros básicos.

“Las acciones de quienes llevaron a cabo este horrible acto de terrorismo destinado a intimidar y acosar a esta familia son repugnantes”, escribió en la red social X Huckabee, en respuesta a críticas sobre la reacción de Washington.

“No hay excusa para un comportamiento tan propio de matones”, añadió.

Sus declaraciones resultan especialmente llamativas, ya que Huckabee, pastor evangélico y figura cercana al movimiento de colonos, ha respaldado en el pasado los asentamientos israelíes en Cisjordania y ha rechazado la creación de un Estado palestino.

El ejército israelí envió el miércoles tropas a la zona y retiró una tienda de campaña instalada por los colonos, pero testigos aseguraron que éstos permanecieron en el lugar y continuaron el bloqueo.

Posteriormente, las fuerzas armadas anunciaron el despliegue de un nuevo batallón para tratar de restablecer el orden.

This is another lie. @usembassyjlm has been VERY involved & the IDF & Israel Police have gone at our request to remove the Israeli terrorists doing this. The actions of those doing this to this family’s home is criminal. The WH hasn’t “intervened” because we have kept DC… https://t.co/qrfnCYcOtB — Ambassador Mike Huckabee (@GovMikeHuckabee) August 13, 2026

Según Huckabee, Israel actuó a petición de Estados Unidos, su principal aliado, a pesar de los desacuerdos que sus dirigentes, Donald Trump y Benjamin Netanyahu, han exhibido en los últimos meses, especialmente sobre la propuesta estadounidense para la Franja de Gaza.

La ONU pidió a Israel que “respete las obligaciones que les incumben en virtud del derecho de ocupación, a fin de garantizar la seguridad de la población palestina local”.

Poco después de las declaraciones del embajador estadounidense, varios dirigentes israelíes, incluido el ministro de Defensa, Israel Katz, acudieron al asentamiento de Ganim, en el norte de Cisjordania, que fue reinaugurado este jueves.

Ganim fue uno de cuatro asentamientos desmantelados en 2005.

Sin embargo, tres de ellos han sido reconstruidos bajo el actual gobierno de Netanyahu, en un contexto de aceleración de la expansión de las colonias israelíes y de legalización de puestos avanzados levantados sin autorización oficial.

“Hemos regresado a Ganim y hemos regresado para quedarnos”, declaró durante la ceremonia el ministro de Defensa, Israel Katz.

Actualmente, más de 500.000 israelíes viven en asentamientos en Cisjordania, considerados ilegales según el derecho internacional, en un territorio habitado por cerca de tres millones de palestinos.