El vicepresidente de Estados Unidos visita Israel para reforzar frágil ‘cese del fuego’ Gaza

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, visita Jerusalén para respaldar la tregua en Gaza mientras Trump advierte con “erradicar” a Hamás.

Por AFP
El vicepresidente estadounidense, J. D. Vance (izq.), y la segunda dama, Usha Vance (centro), saludan al embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee (2.º izq.), al embajador israelí en Washington, Yechiel Leiter (3.º der.), y al ministro de Justicia israelí, Yariv Levin (2.º der.), a su llegada al Aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv el 21 de octubre de 2025.
El vicepresidente estadounidense, J. D. Vance (izq.), y la segunda dama, Usha Vance (centro), saludan al embajador estadounidense en Israel, Mike Huckabee (2.º izq.), al embajador israelí en Washington, Yechiel Leiter (3.º der.), y al ministro de Justicia israelí, Yariv Levin (2.º der.), a su llegada al Aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv el 21 de octubre de 2025. (NATHAN HOWARD/AFP)







