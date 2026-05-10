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Pakistán entregó respuesta de Irán a Estados Unidos mientras crecen amenazas militares

Irán envió su respuesta a la propuesta de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio, mientras nuevos ataques con drones elevan la tensión en el Golfo y amenazan la tregua vigente.

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Por AFP
En esta imagen de la agencia de noticias iraní ISNA y tomada el 2 de mayo de 2026, el buque portacontenedores Hamouna, con bandera de Irán, aparece fondeado mientras una pequeña lancha a motor pasa cerca, en el estrecho de Ormuz en el sur de Irán.
En esta imagen de la agencia de noticias iraní ISNA y tomada el 2 de mayo de 2026, el buque portacontenedores Hamouna, con bandera de Irán, aparece fondeado mientras una pequeña lancha a motor pasa cerca, en el estrecho de Ormuz en el sur de Irán. (AMIRHOSSEIN KHORGOOEI/AFP)







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