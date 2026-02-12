Otro ejecutivo del gobierno de Reino Unido deja cargo por caso Epstein

Londres, Reino Unido. El gobierno británico anunció el jueves la salida de su secretario de gabinete, un funcionario de alto rango encargado de aconsejar al primer ministro, y el tercer alto cargo del ejecutivo del primer ministro Keir Starmer que deja su puesto por las repercusiones del escándalo Epstein.

Chris Wormald ocupaba ese puesto desde diciembre de 2024 y su salida fue “de común acuerdo”, según un comunicado del gobierno.

“Coincidimos en que renunciaría hoy a su puesto de secretario del gabinete. Le deseo lo mejor para el futuro”, declaró Starmer en el comunicado.

Aunque el gobierno no explicó la razón de su salida, esta se produce tras la salida de otros dos de los más cercanos colaboradores de Starmer: su jefe de gabinete, Morgan McSweeney, quien renunció el domingo, y su director de comunicación, Tim Allan, que se fue el lunes.

Ambos cayeron por las repercusiones del escándalo que rodea al primer ministro por haber nombrado a fines de 2024 como embajador en Washington a Peter Mandelson, cuando este había tenido vínculos con el criminal sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

Starmer asegura que no conocía la importancia de esas relaciones cuando nombró a Mandelson, quien fue destituido en septiembre de 2025, pero frente a las críticas, el gobierno se comprometió a publicar los documentos relativos a su nombramiento y a su destitución.

Como secretario del gabinete, Chris Wormald tenía la responsabilidad en ese proceso de verificación previo al nombramiento de Mandelson, aunque solo asumió su cargo días antes del anuncio oficial de dicho nombramiento.