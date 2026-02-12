El Mundo

Otro ejecutivo del gobierno de Reino Unido deja cargo por caso Epstein

Es el tercer alto cargo del ejecutivo del primer ministro Keir Starmer que deja su puesto por las repercusiones del escándalo Epstein.

Por AFP

Londres, Reino Unido. El gobierno británico anunció el jueves la salida de su secretario de gabinete, un funcionario de alto rango encargado de aconsejar al primer ministro, y el tercer alto cargo del ejecutivo del primer ministro Keir Starmer que deja su puesto por las repercusiones del escándalo Epstein.








