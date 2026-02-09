El Mundo

Primer ministro enfrenta presión por cercanía de sus allegados con Jeffrey Epstein: ¿Qué sigue para el gobierno británico?

Keir Starmer afronta críticas por nombramientos y cercanía de funcionarios suyos con Jeffrey Epstein.

Por AFP
El primer ministro británico Keir Starmer enfrente presiones por caso Epstein.
El primer ministro británico Keir Starmer enfrente presiones por caso Epstein. (PETER NICHOLLS/AFP)







Keir StarmerCaso EpsteinJeffrey EpsteinReino Unido
