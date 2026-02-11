El Mundo

OPS alerta por rebrote de chikungunya en América

Enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti reaparece en zonas donde no se registraban contagios desde hace años.

Por AFP
Cartago enfrenta el primer brote de dengue en tres décadas de presencia de la enfermedad en Costa Rica.
Cambio en las temperaturas favorecen el brote actual de chikunguña en América.







