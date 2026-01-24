Chikungunya: Salud interviene Esparza tras detectar primer caso desde 2017

Las intervenciones sanitarias incluyen visitas casa por casa y el uso de equipos de fumigación para reducir el riesgo de propagación de chikungunya en Esparza.

El Ministerio de Salud realiza intervenciones sanitarias en el cantón de Esparza, Puntarenas, tras confirmarse un caso de chikungunya en un joven de 24 años, con el fin de evitar la propagación de esta enfermedad transmitida por los mosquitos Aedes aegyptiy y Aedes albopictus, mismos vectores que transmiten el dengue y zika.

Las acciones, a cargo del Programa de Control de Vectores, iniciaron en la comunidad de Espíritu Santo y se extenderán a otros sectores del cantón.

De acuerdo con la directora de la Dirección de Vigilancia de la Salud, Jennyffer González, el abordaje contempla tres ciclos de intervención, debido a que la eliminación del mosquito requiere acciones sostenidas.

Así, el cronograma de fumigación y control se divide de la siguiente manera:

El primer ciclo comenzó este jueves 22 y viernes 23, y se mantiene este sábado 24 de enero.

El segundo se llevará a cabo los días lunes 26, martes 27 y miércoles 28 de enero.

Mientras que el tercero está programado para el lunes 2, martes 3 y miércoles 4 de febrero.

Durante estos operativos, el personal del Ministerio de Salud efectúa fumigaciones dentro y fuera de las viviendas, visitas casa por casa para identificar y eliminar criaderos de mosquitos, así como la consulta a vecinos sobre la presencia de síntomas como fiebre o malestar general.

También utilizan una máquina LECO (equipo de fumigación pesada) para fumigar dos veces al día, en horas de la madrugada y al final de la tarde, momentos en los que el mosquito transmisor presenta mayor actividad. A estas labores se suma el uso de una tractonebulizadora, que permite cubrir zonas más amplias del cantón.

Personal del Ministerio de Salud realiza fumigaciones en comunidades de Esparza como parte de las acciones para controlar el mosquito transmisor de chikungunya. (Ministerio de Salud/Ministerio de Salud)

“Hacemos un llamado a la población para que permita el ingreso del personal del Ministerio de Salud debidamente identificado”, comentó González.

Primer caso de chikungunya en ocho años

El caso del joven de 24 años es el primero en ocho años en Costa Rica, desde el 2017.

Los síntomas más comunes son: fiebre alta (mayor a 39 .°C), dolor e inflamación en las articulaciones, dolor de cabeza y náuseas y malestar general.

Hasta el momento, el país no registra nuevos casos de la enfermedad y el joven diagnosticado no presenta complicaciones de salud, según informó el Ministerio de Salud. No obstante, las autoridades sanitarias reiteran una serie de recomendaciones preventivas a la población: