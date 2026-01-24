El País

Chikungunya: Salud interviene Esparza tras detectar primer caso desde 2017

El Ministerio de Salud interviene Esparza tras confirmarse el primer caso de chikungunya en Costa Rica desde 2017. Conozca el cronograma de fumigación.

Por Yucsiany Salazar
Las intervenciones sanitarias incluyen visitas casa por casa y el uso de equipos de fumigación para reducir el riesgo de propagación de chikungunya en Esparza.
Las intervenciones sanitarias incluyen visitas casa por casa y el uso de equipos de fumigación para reducir el riesgo de propagación de chikungunya en Esparza. (Ministerio de Salud/Ministerio de Salud)







