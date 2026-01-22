Joven de Esparza se convierte en primer caso de chikungunya en ocho años

El laboratorio del Inciensa determinó que el joven de 24 años tenía chikungunya y no otra enfermedad.

Un joven de 24 años, vecino de Esparza, Puntarenas, fue diagnosticado con chikungunya. Costa Rica no registraba circulación de este virus desde mediados de 2017.

El caso fue confirmado por el laboratorio del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa).

El Ministerio de Salud manifestó que el muchacho no presenta complicaciones en este momento.

Desde agosto pasado, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) reportó un aumento de la enfermedad en la región y emitió una alerta sanitaria. En ese momento, Costa Rica reportaba 33 casos probables de chikungunya en el año, pero ninguno de esos había sido confirmado por laboratorio, ese tipo de diagnósticos era basado únicamente en los síntomas reportados por los pacientes.

Costa Rica reporta caso de chikungunya

¿Qué es la chikungunya?

La chikungunya es una enfermedad transmitida por los mismos mosquitos que transmiten el dengue: el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. Sin embargo, sus síntomas y evolución son muy diferentes.

Este padecimiento se caracteriza, entre otras cosas, por fiebres mayores a los 39 grados Celsius, dolores musculares fuertes y encorvamientos similares a los provocados por la artritis, náuseas, vómitos, conjuntivitis y salpullidos en la piel.

Estas manifestaciones representan una primera fase o fase aguda, que dura de siete a diez días. Sin embargo, el 80% de los pacientes puede tener, durante los siguientes tres meses, una continuación de la enfermedad, una fase llamada subaguda. En esta etapa el dolor se exacerba, y los síntomas similares a la artritis retornan con más fuerza.

Finalmente, después de los tres meses, el 50% de las personas experimentan una fase crónica, en la que hay lesiones destructivas en articulaciones.

¿Qué medidas tomar?

La chikungunya es transmitida por los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus. (Shutterstock)

Estas son las recomendaciones del Ministerio de Salud:

Utilizar repelente

Vestir ropa de maga larga y pantalones

Usar mosquiteros

Eliminar criaderos de mosquitos, como los recipientes con agua estancada.

Las autoridades de salud continuarán vigilantes de posibles nuevos casos.