El País

OPS emite alerta sanitaria por chikungunya y oropouche en América, ¿cómo está Costa Rica?

Ambas enfermedades son transmitidas por insectos y ya contabilizan 138.000 casos y 116 defunciones

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió este viernes una alerta epidemiológica por el aumento de casos de chikungunya y oropouche en América Latina y el Caribe en lo que va del año.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ChikungunyaOropoucheAlerta sanitariaOPSOrganización Panamericana de la Salud
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.