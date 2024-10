Opositor Edmundo González tuvo que ser atendido en un hospital en España tras sufrir leve accidente

Bogotá. El opositor venezolano Edmundo González Urrutia, quien se encuentra asilado en España tras salir del país caribeño por cuenta de la persecución del régimen de Nicolás Maduro, informó este sábado que sufrió un leve accidente y que tuvo que ser atendido en un hospital.

El exdiplomático, de 75 años, compartió una foto en su cuenta de X en la que se le ve usando un cabestrillo en su brazo izquierdo, un dispositivo médico utilizado para sanar una fractura o luxación.

González no dio mayores detalles sobre la forma en que ocurrió el accidente y sólo se limitó a contar que un traspié lo llevó al hospital y lo obliga ahora a usar su cabestrillo.

En su publicación en X, el opositor venezolano aprovechó para contar la experiencia que vivió en el hospital en el que fue atendido, pues narró que un médico venezolano fue quien le brindó el servicio tras el leve accidente.

“‘Será atendido por uno de los mejores médicos’, me dijeron a la entrada. Llegó el joven doctor. ¡Era un compatriota venezolano! No solo me sentí orgulloso por el reconocimiento de sus colegas, también me conmovió pensar que el talento de mi coterráneo estuviera exiliado como millones, como yo”, afirmó en su publicación.

González afirmó que sigue comprometido con que el talento venezolano pueda regresar al país y apoye el proceso para reconstruir Venezuela.

También aprovechó para agradecer la atención médica que recibió y el trabajo de los médicos venezolanos en el exilio. “¡El que se cae..se levanta!”, afirmó.

La oposición, encabezada por la líder María Corina Machado, reivindica el triunfo de González Urrutia en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio y publicó en un sitio web copias de cerca del 80 por ciento de las actas electorales que demostrarían la victoria de su candidato.

En su publicación en X, el opositor venezolano aprovechó para contar la experiencia que vivió en el hospital en el que fue atendido, pues narró que un médico venezolano

El chavismo, por su parte, niega su validez y Nicolás Maduro fue proclamado ganador en las elecciones con el 52 por ciento de los votos por el Consejo Nacional Electoral (CNE), de línea oficialista, que no ha divulgado aún un escrutinio detallado como obliga la ley, al alegar que su sistema automatizado fue blanco de un ataque cibernético.

Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina han desconocido la reelección de Maduro para un tercer mandato consecutivo.

González Urrutia se vio obligado a salir de Venezuela el pasado mes de septiembre tras una orden de arresto en su contra. Maduro insinuó que Machado también dejó el país, un escenario que la dirigente negó el miércoles en una entrevista televisiva.

Edmundo González vuelve a defender su decisión de dejar Venezuela

Entre tanto, el diario brasileño O Globo publicó este domingo una entrevista con el opositor en la que González Urrutia defendió su decisión de dejar Venezuela porque, según él, es “más útil fuera del país que dentro” y aseguró que habla por teléfono todos los días con María Corina Machado, la líder opositora a quien el chavismo impidió presentarse a los comicios.

Para forzar la salida de Maduro del poder, el opositor apuntó a que se necesitan “sanciones personalizadas” por parte de la comunidad internacional, pero rechazó medidas que afecten el sector petrolero del país y avisó que habrá un “éxodo insostenible” de venezolanos si no se resuelve la crisis.

Edmundo González Urrutia, opositor venezolano asilado en España, muestra su brazo en cabestrillo tras un accidente que lo llevó al hospital. Foto: X

González dijo que está “convencido” de que la comunidad internacional lo reconocerá como presidente de cara a la toma de posesión del 10 de enero, aunque no respondió si él viajará a Venezuela en caso de que Maduro se mantenga en el poder.

Además, González aseguró que los esfuerzos de mediación de los Gobiernos de Brasil y Colombia que iniciaron tras las elecciones de julio pueden “continuar” pese a la falta de avances y que se trata de procesos “que no tienen fecha de inicio y término”.

“La mediación puede tener altos y bajos y esperamos que pueda llegar a un punto positivo; el foco central es convencer a Maduro de que debe respetar la voluntad popular”, dijo, sobre la cuestionada victoria del actual presidente.

Por otra parte, el líder opositor rechazó la repetición de las elecciones, una de las propuestas lanzadas por el presidente de Brasil, Lula da Silva, al considerar que “los votos y las actas electorales están allí” para que cualquier persona que quiera pueda verlas.