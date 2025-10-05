El Mundo

OPEP+ aumentará ligeramente su producción de crudo a partir de noviembre

La decisión, menos agresiva de lo esperado, busca calmar al mercado petrolero

Por AFP
En la imagen una petrolera en Venezuela
OPEP+ acordó un aumento de 137.000 barriles diarios en la producción de crudo. (AFP/AFP)







OPEP+PetróleoCrudoProducción
