Aumenta el petróleo impulsado por la posible caída de las exportaciones rusas

Los precios del petróleo crecieron este viernes, impulsados por la perspectiva de una disminución de las exportaciones petroleras rusas debido al aumento de las tensiones entre la OTAN y Moscú y de los ataques ucranianos en territorio ruso.

El precio del barril de crudo Brent del Mar del Norte para entrega en noviembre trepó el 1,02%, hasta los $70,13, su nivel más alto desde finales de julio. Su equivalente estadounidense, el crudo West Texas Intermediate para entrega el mismo mes, subió un 1,14%, hasta los $65,72.

“La situación con Rusia no mejora; está empeorando en lugar de mejorar”, declaró a la AFP John Kilduff, de Again Capital. Tras varias violaciones de su espacio aéreo por parte de Moscú, Mark Rutte, secretario general de la OTAN, afirmó que la alianza estaba lista para “defender cada centímetro de su territorio”.

Varios líderes de países miembros de la OTAN también han sugerido derribar cualquier avión que cruce sus fronteras. Estas declaraciones fueron consideradas “imprudentes, irresponsables y (que) conllevan consecuencias peligrosas” por el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov.

Dado que Rusia es el segundo mayor exportador mundial de crudo, el mercado está particularmente atento a esta escalada y anticipa medidas más duras contra el sector petrolero ruso.

El presidente estadounidense Donald Trump pidió a Turquía que suspenda sus compras de petróleo ruso, calificó las importaciones de Hungría y Eslovaquia, miembros de la UE, de “inexcusables” y sostuvo que China e India, los dos principales clientes del crudo ruso, están financiando la guerra en Ucrania.